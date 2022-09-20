الشابي: الانتخابات التشريعية سقطت قبل موعدها

أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي في نقطة إعلامية اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات التشريعية سقطت قبل موعدها لأن كل القوى السياسية الوازنة في البلاد أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات باستثناء حركة تونس للأمام وحركة الشعب.

وأبرز الشابي بأن الوضع في تونس خطير ودقيق، معتبرا أن المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية والمنظم للانتخابات جاء للحد من حرية الترشح.

وبين الشابي بأن هذا النظام الانتخابي تم إقراره بشكل تسلطي، مؤكدا أن القانون الانتخابي هو قانون أساسي لا يصح إلا إذا اقرته الأغلبية المطلقة في مجلس نواب الشعب.

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