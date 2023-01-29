الشابي: البرلمان لن يعترف به أحد والحل يمر عبر قيادة سياسية جديدة

أكد رئيس جبهة الخلاص نجيب الشابي في ندوة صحفية مساء اليوم الأحد، أن البرلمان لن يعترف به أحد من المواطنين ولن يعترف به أحد من القوى السياسية وهو سيزيد الطين بلة والأزمة السياسية تعمقا ونزاعا للشرعيات.

وشدد الشابي على أنه ليس من أهداف الجبهة العودة إلى الماضي بل تتطلع إلى مستقبل أفضل، مضيفا بقوله: « لا ننتظر شيئا من قيس سعيد وإنما ننتظر الكثير من أنفسنا فنحن المجتمع التونسي » .

كما وجه الشابي دعوة إلى اتحاد الشغل والهيئة الوطنية للمحامين ورابطة حقوق الانسان، ورد فيها « إننا في مركب واحد إما أن نغرق جميعا أو أن نصل إلى اليابسة جميعا…الحل يمر عبر قيادة سياسية جديدة » .

وشدد الشابي على أن التغيير هو رحيل قيس سعيد بالطرق السلمية والشرعية والمرور إلى انتخابات رئاسية .

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