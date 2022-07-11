الشابي: الغنوشي أكّد لي أن السلطة تنوي إيقافه

أعلن رئيس جبهة الخلاص نجيب الشابي خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين، أن موكله رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكد أنه لا علاقة له بجمعية « نماء » ولا بقضية « أنستالينغو » ، معتبرا أن السلطة السياسية تنوي إيقافه ».

واتهم الشابي سعيد باستعمال القضاء لتصفية خصومه السياسيين على غرار راشد الغنوشي ووزير الدفاع السابق، عبد الكريم الزبيدي وكذلك رئيس الحكومة الاسبق، حمادي الجبالي ».

وأضاف الشابي بأن راشد الغنوشي قال له: « انا ولدت في هذه الأرض وسأموت فيها وليس لي شيء إلا أن أستجيب لهذا الاستدعاء وحسب المعلومات الأولية التى وصلتني سيتم إيقافي . »

وشدد الشابي على أن اتخاذ قرارات بتجميد حسابات وأرصدة راشد الغنوشي دون الاستماع له دليل على ان القضاء يعمل تحت ضغط السياسة.

واعتبر الشابي أن هناك اذاعات وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تسعى لحشد الناس ضد بعضهم البعض.

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