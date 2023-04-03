الشابي: بلغنا خبر توعّك صحّة الرئيس ونطلب من الحكومة التوضيح

أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الجبهة بلغها خبر توعّك صحّة رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ اليوم الأول من تغيبه منذ يوم 22 مارس المنقضي.

واعتبر الشابي أن هناك غموض كبير حول صحة الرئيس، خاصة وأن رئاسة الدولة مركز حيوي في الحياة الوطنية والمركز الوحيد للسلطة، مطالبا الحكومة بأن تواجه الرأي العام هل هناك أسباب صحية جعلت الرئيس يتغيب أم أنه شغور يُمكن أن يكون دائما في منصبه.

وشدد الشابي على أنه لا بد في صورة الشغور الدائم إطلاق مشاورات جدية ومفتوحة حتى يتفق الشعب التونسي وقواه على آلية للانتقال السلس للسلطة .

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