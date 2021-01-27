الشاذلي العياري في ذمة الله

توفي اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، محافظ البنك المركزي السابق والوزير الأسبق والأستاذ الجامعي الشاذلي العياري، عن عمر يناهز الـ 87 عاما.

ولد الفقيد بتونس العاصمة في 21 أوت 1933، وهو خبير اقتصادي وسياسي ودبلوماسي تونسي، شغل خطة محافظ للبنك المركزي التونسي بين 24 جويلية 2012 وفيفري 2018.

درس العلوم الاقتصادية في جامعة السربون بباريس، إلى أن أحرز على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، ثم درس القانون الخاص.

وتولى الشاذلي العياري في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة عدة مسؤوليات هي على التوالي:

• وزارة التخطيط : (1969-1970) ثم (1974-1975)

• وزارة الشباب والرياضة (1970)

• وزارة الاقتصاد الوطني (1970-1971، ثم (1972-1974)

•وزارة التربية (1970-1971)

وفي عهد زين العابدين بن علي، سمي بأمر مؤرخ في 22 جانفي 2010 عضوا في مجلس المستشارين.

كما تولى عدة مسؤوليات دبلوماسية، من بينها مستشار اقتصادي للبعثة التونسية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وسفير لدى السوق الأوربية وبمملكتي بلجيكا واللكسمبورغ.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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