الشاهد: الوثيقة المسربة من قبيل الخرافات وليس لها معنى ولا مصداقية

أكد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في تصريح لقناة بي بي سي مساء الأحد، أن كل الحلول للخروج من المأزق في تونس يجب أن تبقى في إطار الدستورية والقانونية والشرعية، مشيرا إلى عدم وجود حلول قانونية اليوم ما يستدعي البحث عن حلول توافقية سياسية بين مختلف الأطراف.

واعتبر الشاهد أن الوثيقة المسربة هي « وثيقة فايسبوكية » من قبيل الخرافات وليس لها معنى ولا مصداقية وتهدف لإلهاء التونسيين عما يهم الشأن الوطني.

وقال الشاهد إن الفصل 80 الذي كثر الحديث عنه منذ فترة، هو فصل في الدستور وليس خارج الدستور، مؤكدا أنه لا يُحبذ أن يتم اللجوء إليه لأن الطبقة السياسية قادرة على إيجاد حلول بالتوافق والحوار.

وشدد رئيس الحكومة السابق على أن الرئيس يبقى رمز الدولة التونسية وهو الضامن للدستور، مدينا الحملات التي تتهجم على الرئيس عبر صفحات مأجورة .

ودعا الشاهد إلى تغيير النظام الانتخابي ونظام الاقتراع حتى يُوفر أغلبية تُحكم وأقلية تعارض، وتغيير قانون الأحزاب وتمويل الحملات الانتخابية وعلاقة الأحزاب بالمال والسياسة .

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