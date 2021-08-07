الشاهد: حرب التشويه والثلب بدأت منذ أن أطلقنا الحرب ضد الفساد

أكد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم السبت، أن حرب التشويه والثلب بدأت منذ أن أطلق الحرب ضد الفساد ولم تتوقف منذ ذلك الحين.

وأشار الشاهد إلى أن « الجوقة تتمتع بخيال واسع حيث تتراوح الإشاعات والأكاذيب من تحجير سفر يصدر بجريدة يومية يتم تكذيبه من الناطق الرسمي للقطب القضائي إلى الإستيلاء على هبة سعودية عبر شركة وهمية ( !! forbi) وصولا إلي محاولة اسقاط طائرة ركاب مدنية عندما كنت رئيسا للحكومة » .

واعتبر الشاهد أن الإشاعات والتحريض والتشويه سيطال كل من يحارب الفساد، و اليوم جزء من الحرب ضد الفساد يمر حتما عبر القضاء على ميليشيات الفايسبوك والشركات التي وراءها و مموليها بالمليارات، والتي نغصت حياة التونسين بالكذب و الاشاعات وضربت معنوياتهم وثقتهم في بلادهم و عرقلت كل محاولات الإصلاح بتزييف وعي الناس و تقسيم المجتمع.

وكتب الشاهد: « الآن، يجب كشف هذه العصابات ومن يمولها ولمن تعمل » .

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