الشاهد: زمن الانقلابات ولّى وانتهى.. وردنا عبر القضاء سيكون قاسيا

أكد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، أنه عاد بالأمس إلى تونس قادما من ملتقى دولي حول « موازين القوي في عالم ما بعد الكوفيد » فوجد « ماكينة الكذب والتشويه تحركت من جديد بنفس الاشخاص الذين امتهنوا تزيف الوقائع و التمعش من الازمات و المستنقعات و استباحة شرف الناس ».
وبين الشاهد بأنه التزم الصمت لفترة طويلة، مضيفا بقوله: « زمن الانقلابات قد ولّى وانتهى، فاستعدوا بسرعة لأن ردنا عبر القضاء سيكون قاسيا و سوف تكشف الحقيقة، والحجة على من ادعى… » ، على حد تعبيره.
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