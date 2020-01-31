الشاهد: سيتم ترحيل التونسيين الموجودين في الصين

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد خلال مجلس وزاري انعقد اليوم الجمعة 31 جانفي 2020، أنّه سيتم ترحيل التونسيين الموجودين في الصين.

وأكد الشاهد أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات تحسبا إلى أي طارئ في جميع المطارات والموانئ، في علاقة بفيروس كورونا، نافيا تسجيل أي إصابة أو الإشتباه في إصابة في تونس.

وكان رئيس الجمهورية قد كشف في حوار تلفزي مباشر مساء أمس الخميس 30 جانفي 2020، أنه تناقش مع وزيري الدفاع والصحة حول وضعية الطلبة التونسيين المتواجدين في ووهان الصينية، مشيرا إلى إمكانية إرسال طائرة عسكرية لإجلائهم.

كلمات البحث :الشاهد;الصين;تونسيين