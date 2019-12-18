الشاهد: قطعا لا لم تستعملني النهضة لعزل السبسي سياسيا

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال « يوسف الشاهد » في حوار مشترك بُث على القناة الوطنية الأولى وقناة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، قطعيا أن تكون النهضة قد استعملته لعزل رئيس الجمهورية الراحل « الباجي قايد السبسي » سياسيا.

واعتبر الشاهد أن النهضة رأت في وقت معين أن الاستقرار الحكومي ضروري لذلك صوتت لصالح بقاء حكومته.

واعتبر الشاهد أن قانون المالية لسنة 2020، هو أول قانون خال من الجباية، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري أن يتضمن قانون المالية لجباية.

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