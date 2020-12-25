الشاهد: كلّفتُ فريقا من المحامين بالتتبع القضائي لكلّ من بثَّ الأكاذيب في حقّي

أكد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الجمعة، أن الأكاذيب والافتراءات في حقه تتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي بتحريض وتمويل من أطراف سياسية معينة، يعرفها جيدا ويعرف من يقف وراءها.

وأشار الشاهد إلى أنه كلّف فريقا من المحامين بالتتبع القضائي لكل الأشخاص والمواقع التي تبث ما اعتبرها « سموما » ، مؤكدا أنه لن يهدأ له بال قبل أن ينالوا جزاء أفعالهم « الاجرامية » .

واعتبر الشاهد بأنه حان الوقت لتنقية السياسة في تونس من الممارسات المافيوزية اللاأخلاقية ومن الارتزاق السياسي.

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