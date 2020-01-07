الشاهد: لست معنيا لا بالحصول على منصب سفير و لا مدير ديوان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الثلاثاء، أنه ليس معنيا لا برئاسة الحكومة ولا بالحصول على منصب سفير و لا مدير ديوان ولا بغيرها من المناصب التي تم الترويج لها مساء اليوم.

وأكد الشاهد أنه معني فقط بمواصلة قيادة الحكومة الى غاية تسليم الأمانة إلى الحكومة الجديدة ومواصلة نشاطه والتزامه السياسي لما فيه خير تونس.

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