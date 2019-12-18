الشاهد: لن أكون وزيرا في الحكومة المقبلة

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال « يوسف الشاهد » في حوار بُث مساء اليوم الأربعاء، أنه سيكون وزيرا في الحكومة المقبلة، مؤكدا أنه ليس مرشحا لوزارة الخارجية برئاسة الحبيب الجملي كما تم الترويج له مؤخرا في عدد من وسائل الإعلام.

وقال « الشاهد » إنه سيترك لرئيس الحكومة الجديد الحبيب الجملي وضعا أحسن مما وجده سواء في المالية العمومية أو الميزان التجاري أو الأمن، معتبرا أن من أولويات الحكومة القادمة في الفترة المقبلة توفير موارد عبر إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الرقمنة والقطاعات المنتجة ومقاومة الاقتصاد الريعي فضلا عن تحسين المرافق العمومية والرفع من الاستثمار العمومي .

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