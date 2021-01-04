الشاهد: ليس هناك من حلّ إلاّ التوافق على انتخاب برلمان جديد

اعتبر رئيس حركة تحيا تونس ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في فيديو نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الاثنين، أنه ليس هناك من حلّ إلاّ التوافق السياسي على العودة إلى الشعب صاحب السيادة وانتخاب برلمان جديد إذا تواصلت حالة الشلل والتعطل التي يشهدها البرلمان الحالي.

وقال الشاهد إن كلفة إجراء انتخابات برلمانية ستكون كبيرة لكن أفضل من خسارة 3 سنوات أخرى على الشعب، على حد تقديره.

وأكد الشاهد أن الأولوية سنة 2021 سن نظام إنتخابي جديد يخرج تونس من المشهد البرلماني المشتت، نظام انتخابي يقلص من عدد النواب لأن تونس لا تحتاج إلا ل100 نائب من ذوي الكفاءة والدراية يعملون من أجل مصلحة البلاد والعباد.

وشدد الشاهد على ضرورة تنظيم انتخابات مجالس جهوية، معتبرا أنه حان الوقت اليوم لأن تكون للجهات كلمتها في التنمية.

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