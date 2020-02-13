الشاهد يؤكد تضامن ودعم تونس للصين في مواجهة فيروس كورونا



استقبلت سفارة الصين يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال يوم الأربعاء 12 فيفري 2020، حيث أعرب رئيس الحكومة نيابة عن تونس حكومةً وشعبا عن تعازيهم ودعمهم إلى وانغ وين بن سعادة السفير الصيني بتونس ومن خلاله إلى الحكومة الصينية وشعبها في معركة مواجهة الأوبئة الناجمة عن فيروس كورونا الجديد.

وأعرب الشاهد عن ثقته بأن الصين ستسيطر على الأوبئة وتتغلب عليها في نهاية المطاف، ومؤكدا على حرص تونس على بذل أقصى جهودها لمساندة الصين من أجل مكافحة الأوبئة.

ومن جانب آخر، أعرب السفير عن شكره إلى تونس حكومةً وشعبا على تفهمها ودعمها، مؤكدا على قدرة الصين وثقتها بالتغلب على معركة مكافحة الأوبئة وتحقيق الأهداف المقررة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشيرا إلى أن التعاون الصيني التونسي سيشهد مزيدا من التطور في المستقبل.

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