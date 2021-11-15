الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية والمصالحة تجنب الطعن فيها أو عدم الاعتراف بها

أكد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد في مقال نشرته مجلة «نيوز ويك» اليوم الاثنين، أنه من الضروري أن تستمر الانتخابات في ليبيا وتنجح وأن « الهدف النهائي هو إنشاء ديمقراطية حقيقية في ليبيا وليس ديمقراطية بالاسم فقط… تحتاج الديمقراطية إلى المحتوى من أجل البقاء والتطور » .

ودعا رئيس الحكومة السابق إلى ضرورة العمل على استمرار وإنجاح الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشددًا على أهمية المصالحة الوطنية كونها «تساعد في تجنب الطعن في الانتخابات أو عدم الاعتراف بها».

وأكد الشاهد أن ليبيا مستقرة ومزدهرة أمر مهم للشعب الليبي والمنطقة بشكل عام، موضحًا أنه بعد ثورة 2011 ولفترة طويلة «استُخدمت ليبيا كأداة لزعزعة الاستقرار وكأرض خصبة للأيديولوجيين الراديكاليين الذين يدفعون بالانقسام والعنف والإرهاب»

واعتبر الشاهد أن استقرار ليبيا يحل أزمة المهاجرين، مؤكدا أن «ليبيا الديمقراطية ستفيد جميع جيرانها، من أولئك الذين يشاركون حدودها، إلى أولئك عبر البحر الأبيض المتوسط، كما يوفر قرب ليبيا من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان فرصة لإعادة ضبط اتجاهات الهجرة، مع التركيز على المعاملة القانونية والآمنة والأخلاقية ومعالجة المهاجرين».

وتابع الشاهد: «لن يكون هناك ما يكفي من الموارد والإرادة السياسية لمواجهة هذه اللحظة إلا من خلال ليبيا مستقرة ومزدهرة، فلن تحمي ليبيا المستقرة حقوق المهاجرين فحسب، بل ستساعد أيضًا في تقليل المستوى المرتفع للهجرة من شمال أفريقيا».

وشدد يوسف الشاهد على أن ليبيا المستقرة ستوفر دعامة «ضد النفوذ الأجنبي في المنطقة»، مشيرًا إلى أن بعض البلدان ترى أن سياستها الخارجية تنفذ بشكل أفضل من خلال الإبقاء على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعيفة ومنقسمة.

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