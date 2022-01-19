الشركة الإيطالية ترفض إرجاع النفايات

كشف مجدي الكرباعي النائب عن التيار الديمقراطي في البرلمان المعلقة أشغاله عن دائرة ايطاليا في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن الشركة الايطالية المتورّطة في قضية تصدير نفايات ايطالية إلى تونس ترفض إرجاع النفايات إلى ايطاليا رغم صدور حكم قضائي منذ أشهر يقضي بإرجاعها.

وأفاد النائب الكرباعي بأن لجنة مكافحة المافيا في ايطاليا بدأت بعقد جلسات استماع إلى المحققين في ملف تصدير النفايات إلى تونس فيما طالبت كل من النيابة العمومية بمنطقتي « صالارنوا « و »بوتنسا » السلطات التونسية بمزيد التعاون قضائيا في ملف النفايات الإيطالية.

يُشار إلى أنه تمّ إدخال 120 ألف طنا من النفايات من دولة إيطاليا إلى تونس بطريقة غير قانونية منذ حوالي عامين، وما تزال موجودة في ميناء سوسة في عشرات الحاويات.

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