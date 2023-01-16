الشركة التونسية للملاحة: تأجيل الرحلات البحرية لهذا الأسبوع جراء سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها اليوم الإثنين 16 جانفي 2023، أنه ونظرا لسوء الأحوال الجويّة بحوض البحر الأبيض المتوسّط، تمّ تأجيل الرحلات المبرمجة خلال هذا الأسبوع على النحو التالي:

1) رحلة تونس- مرسيليا- تونس :

- سفرة تونس- مرسيليا : يوم الخميس 19 جانفي 2023 على ساعة العاشرة صباحا عوضا عن يوم الثلاثاء 17 جانفي 2023.

- سفرة مرسيليا- تونس : يوم الجمعة 20 جانفي 2023 على ساعة الرابعة مساءا عوضا عن يوم الأربعاء 18 جانفي 2023.

2) رحلة تونس- جنوة- تونس :

- سفرة تونس- جنوة: يوم السبت 21 جانفي 2023 على الساعة السابعة مساءا عوضا عن يوم الجمعة 20 جانفي 2023.

- سفرة جنوة – تونس: يوم الأحد 22 جانفي 2023 على الساعة التاسعة ليلا عوضا عن يوم السبت 21 جانفي 2023.

وأكدت الشركة انه بإمكان المسافرين الحاجزين على رحلة جنوة/تونس ليوم السبت 21 جانفي 2023 تقديم موعد سفرهم ليوم الجمعة 20 جانفي 2023 انطلاقا من ميناء مرسيليا على الساعة الرابعة مساء دون معاليم إضافية.

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