الشركة التونسية للملاحة تُمدّد صلوحية التذاكر المقتناة خلال هذه الفترة

أكدت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها تؤمن في إطار تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الموجه، سير العمل العادي بمقرها الاجتماعي ووكالاتها بالداخل وبالخارج بنظام التناوب، حرصا منها على صحة وسلامة أعوانها، برا وبحرا، واستعدادها التام لتأمين سير العمل في أحسن الظروف وذلك بتطبيق كل الإجراءات والتوصيات التي تقتضيها المرحلة الأولى للحجر الصحي الموجه، سيما تلك التي تمليها وزارة الصحة التونسية والمنظمة العالمية للصحة والمنظمة البحرية العالمية.

وفي انتظار قرارات رفع غلق الحدود أمام النقل البحري للمسافرين من كلا الأطراف التونسية والفرنسية والإيطالية، وحرصا على الإحاطة بمسافريها، أعلنت الشركة التونسية للملاحة حرفائها أن التذاكر المقتناة للسفر بين 12 مارس إلى بداية استئناف النشاط وقع التمديد في صلوحيتها نحو نفس الجهة لمدة 18 شهرا بداية من تاريخ السفرة، دون معاليم إضافية.

أما بخصوص التذاكر المقتناة للموسم الصيفي 2020، سيقع إعلام الحرفاء بالإجراءات التي سيتم اتخاذها حسب تطور الوضع الصحي وتاريخ فتح الحدود أمام النقل البحري للمسافرين. مع العلم أن وصولات التسبقة (bons d’échange) تبقى صالحة مبدئيا إلى غاية 15 جوان 2020 على أن يتم إعلامكم حينيا بكل مستجد.

وبخصوص نشاط نقل البضائع، تشهد الشركة استرجاع تدريجيا للنشاط، إذ أن حجم المعاملات في نسق تصاعدي مواكبة لنمط سوق الصادرات والواردات.

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