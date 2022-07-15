الشركة التونسية للملاحة: جميع الرحلات من مينائي مرسيليا وجنوة يتمّ تأمينها دون تأخير أو إلغاء

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه خلافا لما تم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي فان جميع رحلات الشركة المبرمجة خلال الموسم الصيفي 2022 انطلاقا من مينائي مرسيليا و جنوة يتمّ تأمينها في مواعيدها المحدّدة دون تأخير أو إلغاء.

وأكدت الشركة التونسية للملاحة على تأمين عودة الجالية التونسية في أحسن الظروف.

ودعت الشركة الراغبين في مزيد الإرشادات إلى الاتّصال على رقم الهاتف 82102021.

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