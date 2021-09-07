الشركة التونسية للملاحة: لا صحة لما يُروّج والرحلات متواصلة بصفة عاديّة

أكدت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها، أنها تتعرّض إلى حملة تشويه من قبل بعض صفحات الفايسبوك التي تتعمّد إعادة نشر مقالات وفديوهات قديمة على أنّ أحداثها حينية تحصل الآن.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت بإجراءاتها القانونية لتتبع كل من تثبت إدانته مع تحمّل كل الأضرار المادية والمعنوية الناجمة على نشر كلّ هذه الاخبار الزائفة.

وتوجهت الشركة برسالة طمأنة لمسافريها أنّ ما يروج الآن لا مجال له من الصحّة وأنّ رحلاتها متواصلة بصفة عاديّة.

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