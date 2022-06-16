الشركة التونسية للملاحة: نسبة الإضراب كانت في حدود 15% برا وبحرا



أكدت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أن نسبة الإضراب اليوم كانت في حدود 15% برا وبحرا.

وأشارت الشركة إلى أنها تبعا للإضراب الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 16 جوان 2022، اتخذت كلّ التدابير اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات وفي هذا الإطار أمنت إرساء السفينة تانيت القادمة من ميناء مرسيليا وذلك حوالي الساعة الرابعة مساء والتي على متنها 856 مسافر و.468 سيارة.

كما تقوم الشركة حاليا بتأمين دخول سفينة نقل البضائع أوليس، وفق نص البلاغ.

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