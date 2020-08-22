الشركة التونسيّة للملاحة: إجباريّة الاستظهار بتحليل مخبري RT-PCR

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه على إثر القرارات المنبثقة عن المصالح المعنية التونسية، تقرّر اعتماد إجباريّة الاستظهار بتحليل مخبري RT-PCR سلبي لا يتجاوز تاريخ إجرائه 120 ساعة عند الوصول وذلك بالنسبة لكلّ الوافدين على تونس بما في ذلك القادمين من المناطق المصنّفة بالقائمة الخضراء.

ويطبق هذا الإجراء على السفرات المبرمجة انطلاقا من الموانئ الأوروبية وذلك بداية من تاريخ 25 أوت 2020 إلى أجل غير مسمى.

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