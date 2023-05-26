الشركة الجهوية للنقل ببنزرت تنتدب

أعلنت الشركة الجهويّة للنقل ببنزرت في بلاغ لها، عن فتح مناظرات خارجيّة لإنتداب سوّاق حافلات و إطارات و أعوان فنيّين و عمّال يدويين في الحراسة و النظافة.
وفيما يلي الخطط المطلوبة لـ 46 عونا حسب الإختصاصات التاليّة:
-1 مهندس إختصاص ميكانيك أو إلكتروميكانيك
-1 تقني سامي في الهندسة الميكانيكيّة
-1 عون تقني إختصاص مطالة و لحام
-2 عون تقني إختصاص ميكانيك
-3 عون تقني إختصاص كهرباء السيّارات
- 4 عامل يدوي إختصاص كهرباء البناء أو لحام صحّي أو لحام بالقوس الكهربائي أو التكييف.
- 34 سائق حافلة حامل لرخصة سياقة من صنف « د »
وأشارت الشركة إلى أن آخر أجل لتقديم الترشحات هو يوم 21 جوان 2023 مع وجوب تعمير إستمارة الترشّح و سحبها من الموقع الإلكتروني لبوّابة المناظرات العموميّة www.concours.gov.tn..
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