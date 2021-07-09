الشركة العالمية PWC تُعَيِّنُ نزار يعيش ضمن «فريق القيادة»

عيّنت الشركة العالمية PWC (PricewaterhouseCoopers) الموجودة في أكثر من 180 دولة عبر العالم بأكثر من 180 ألف متعاون وبرقم معاملات يبلغ 45 مليار دولار سنويا، وزير المالية السابق محمد نزار يعيش ضمن « فريق القيادة » الذي يعمل على صعيد العالم.

وسيتدخل نزار يعيش، بالإضافة إلى مسؤولياته الإقليمية في مجال المساعدات التنموية، عالمياً مع الحكومات والإدارات العمومية لتحسين وتنفيذ استراتيجياتها، لا سيما في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وكانت PWC قد أعلنت منذ أقل من شهر، عن استراتيجية جديدة طموحة للغاية، للسنوات الخمس المقبلة، « المعادلة الجديدة » والتي تُقدّم خطة استثمار بقيمة 12 مليار دولار مع انتدابات لـ100 ألف شخص عبر العالم.

وتُعتبر هذه الخطوة اعترافا جديدا لوزير المالية السابق محمد نزار يعيش، بعد بقية زملاؤه السابقين في الحكومة، من جميع الأطياف السياسية، ومن نقابتين تونسيتين وحتى من صندوق النقد الدولي الذي ثمّن كفاءة وجدية نزار يعيش في رسالة نُشرت للعموم.

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