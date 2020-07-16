الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي ضدّ تجاوزات كتلة الدستوري الحر

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي صباح اليوم الخميس 16 جويلية 2020، بالمبنى الفرعي على اجتماع مكتب المجلس عدد 48.

وتعرّض المكتب في بداية أشغاله إلى تعمّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة لليوم والتي كانت مخصّصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، وندّد المكتب بتلك الممارسة منبّها إلى خطورة تواصلها، وأعلم رئيس مجلس نواب الشعب بالشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.

واستمع المكتب للنائب موسى بن أحمد الذي تعرّض إلى الاعتداء بالعنف من قبل عضو المكتب سميرة السائحي وعدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، وعبّر المكتب عن تضامنه مع النائب أحمد موسى مدينا العنف الذي تعرّض له.

وعبّر أعضاء المكتب عن استعدادهم لكلّ إجراء يضمن السير العادي لأعمال المجلس ويقطع مع مختلف مظاهر العنف والتجاوزات وتهديد المرفق العام، مع دعوة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهوريّة للتواصل مع ديوان رئاسة الجمهوريّة والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب مجلس نواب الشعب مع رئيس الجمهوريّة.

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