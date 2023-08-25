الشروع في تتبع الضالعين في السطو على شاحنة محملة بالسميد والفارينة بالحمامات

أكد المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير خلفاوي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الجمعة، أن شاحنة كانت متوجهة لتوزيع 30 طنا من مادتي السميد والفارينة بنابل وسوسة تعرضت للسطو من قبل مواطنين بمدينة الحمامات ما أدى للسطو على 10 أطنان .

وأبرز المتحدث بأن الإدارة الجهوية للتجارة والسلطات الأمنية بنابل شرعت منذ أمس في تتبع المواطنين الذين نفذوا عملية السطو على الشاحنة.

وشدد الخلفاوي على أنه لا مبرر لما قام به المواطنون باعتبار التوزيع اليومي لهاتين المادتين في الجهة.

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