الشروع في صرف إعانات ظرفية بداية من أول شهر سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنها ستشرع بداية من أول شهر سبتمبر القادم في صرف المساعدات الظرفية والاستثنائية، المنصوص عليها صلب اتفاقية القرض المبرمة في 2 افريل 2021 مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لفائدة مستحقيها من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وأفادت الوزارة في مراسلة وجهتها اليوم الاثنين إلى مرصد « رقابة » ردا على مطالبه المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة حول موعد صرف هذه الإعانات المالية، بأنها قامت بوضع مخطط زمني متفق عليه بين مختلف الجهات المتدخلة لإيصال هذه المساعدات الظرفية والاستثنائية إلى مستحقيها بداية من أول سبتمبر 2021 للمساهمة في مساعدة الأسر التي لها أبناء في سن الدراسة من تلبية حاجيات أبنائها، مؤكدة انها ستتولى ابلاغ المواطنين المشمولين بتوزيع هذه المساعدات بتاريخ صرفها في بلاغ ستصدره في الابان.

وأضافت الوزارة بأنها شرعت في إعداد تصور واضح ودقيق لوضع خطة لاسناد هذه المساعدات تراعي خصائص وحقوق الفئات المعنية وطرق التحويل، مذكرة بان هذا التمويل موجه لمشروع دعم الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19 وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أنها تولت إعداد قرار مشترك مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار يضبط مبالغ المساعدات الظرفية والاستثنائية وشروط الانتفاع بها وهو الآن في مرحلة التأشير والنشر بالرائد الرسمي، وفق نص المراسلة.

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