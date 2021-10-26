الشواشي: أضعُ نفسي على ذمّة القضاء وأُطالب الرئيس بالتنازل عن حصانته

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق غازي الشواشي خلال حضوره بقناة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، أنه يضع نفسه على ذمة القضاء ويطلب من النيابة العمومية فتح بحث للتثبت من صحة الإجراءات المتبعة في الملف الذي ذكره رئيس الجمهورية مؤخرا والمتعلق بتسويغ أرض فلاحية بجهة مرناق تبلغ مساحتها 147 هكتارا بعد تلقي رشوة بـ 80 ألف دينار وبمبلغ زهيد يُقدر بـ 27 ألف دينار للسنة الواحدة.

كما طالب الشواشي رئيس الجمهورية بالتنازل عن حصانته في علاقة بهذا الملف ليتحمل مسؤولياته أمام القضاء كي لا يستعملها لتشويه خصومه.

وقال الشواشي إنه يحترم رئيس الجمهورية ويكن له التقدير ولكنه يتهمه في الآن نفسه باستعمال صلاحياته والمنصة الإعلامية اليوم في قصر قرطاج لضرب خصومه السياسيين .

واعتبر الشواشي بأنه كان على الرئيس أن يطلب استشارة لوزير أملاك الدولة لدراسة الملف وتحيل الصلاحيات.

وشدد الشواشي على أن محاربة الفساد ليست بالملفات ولا بالشعارات ولا بالاتهامات للخصوم السياسيين بل بفتح ملفات الفساد الكبرى وبمراجعة المنظومة القانونية والرقابية.

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