الشيخة موزا بنت ناصر تجتمع برئيس الجمهورية

اجتمعت الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ورئيس مجلس أمناء صلتك، اليوم الاثنين، مع رئيس الجمهورية قيس سعيد والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتعليم ومشاريع مؤسسة صلتك القائمة في تونس المعنية بدعم الشباب وتمكينهم اقتصادياً.

وقد أشاد رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها صباح اليوم، خلال زيارته إلى مقر مكتبة قطر الوطنية بكنوز ومقتنيات المكتبة من المخطوطات والدوريات والنفائس والخرائط النادرة، والكتب القديمة وغيرها، مؤكدا أنها لا تقدر بثمن حيث تزيد قيمتها مع مرور الزمن.

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