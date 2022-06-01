الصادق بلعيد عن موقف الاتحاد: «سياسة الكرسي الفارغ لم تكن أبدا مُجدية»

اعتبر رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء، تعليقا على موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للمشاركة في الحوار الوطني بصيغته الحالية، أن سياسة الكرسي الفارغ لم تكن أبدا مُجدية.

وقال بلعيد إن الاتحاد اليوم قد يكون في برج ناري بسبب مشاكله الداخلية التي قد تحُولُ دون أن يكون موقفه مماثلا لموقفه الذي تحصل بناءً عليه على جائزة نوبل للسلام.

كما انتقد بلعيد إعلان المنظمة الشغيلة لإضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 16 جوان الجاري، وقال في هذا السياق « إعلان إضراب يوم 16 جوان بعيد عن اتحاد جائزة نوبل » .

وقال المتحدث إنه سيتم توجيه الدعوة للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل المشاركة في الحوار، مصرحا ‘إذا لبّى الاتحاد الدعوة فمرحبا وإذا رفضها فإن القطار سينطلق في الموعد ولن يتأخر’، مجددا القول « الي حضر يززي » .

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