الصادق بلعيد: لا وجود للنظام القاعدي في الدّستور الجديد

أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد في حوار لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الأربعاء 01 جوان 2022، أنه لا وجود للنظام القاعدي في الدستور الجديد، مبرزا بأن رئيس الدولة لم يحدّثه عن هذا النظام ولم يشر إليه مطلقا.

وأكد العميد بلعيد أنه سيُقدّم الدستور الأصلح للبلاد، عبر اشتغاله على أساس ما درسه وما مارسه ودرسه في مادة القانون الدستوري .

وقال العميد بلعيد: « سنحمي النظام الرئاسي من الانحراف بالسلطة… أقول للاتحاد… لا تحكم علينا مسبقا » .

وردّا على سؤال تعلّق بإمكانية الدمج بين دستوريْ 1959 و2014، قال بلعيد « إنّ ذلك وارد لسبب بسيط، نحن بصدد البحث عـن المقاربة الأفضل لكتابة الدستور، ليـس لدينا خيار مفضل لهذا النصّ أو غيره وليس لدينا رفض لهذا أو لذاك، ما نبحث عنه هو كيفية وضع مشروع دستور، تكون نتائجه أفضـل ممّا كانت عليه في دستور 1959 و2014″.

كلمات البحث :الصادق بلعيد;النظام القاعدي;دستور