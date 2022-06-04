الصادق بلعيد يُؤكد الاتفاق على برنامج عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية

أعلن الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية الوطنية للجمهورية الجديدة الصادق بلعيد في تصريح صحفي على هامش انتهاء أولى جلسات الحوار الوطني في قصر الضيافة بقرطاج اليوم السبت، انه تم « الإتفاق على برنامج عمل اللجنة الأستشارية الأقتصادية والإجتماعية ».

وكشف بلعيد بأنه تم إستدعاء 42 شخصية وجميعهم حضروا رغم الضغوطات والتدخلات ممن يدعون علما في الفقه والسياسة، وفق تعبيره.

وأكد الصادق بلعيد انه تم الاتفاق على برنامج العمل في المستقبل، مضيفا انهم سيجتمعون السبت القادم مرة أخرى.

كما عبر الصادق بلعيد عن أسفه من موقف اتحاد الشغل بمقاطعة الحوار الوطني، مضيفا بقوله: « البعض كان يتصور بأن غياب اتحاد الشغل سيبطل ويفشل العمل وهذا ما لم يحدث » .

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