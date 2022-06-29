الصادق بلعيد يُجري عملية جراحية

أعلن أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أن الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد أجرى عملية جراحية كان قد أجل إجراءها إلى ما بعد إنهاء كتابة الدستور الجديد.

كما كتب محفوظ: « كانت بالفعل الظروف صعبة ومع ذلك رفعنا التحدي.. أرجو أن يكون نص مشروع الدستور الذي سيعرض على استفتاء الشعب في مستوى هذه التضحيات! » .

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