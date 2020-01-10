الصافي سعيد: الحكومة ولدت ميتة وأتيت اليوم لأحضر مراسم دفنها

أكد النائب المستقل بمجلس الشعب « الصافي سعيد » في كلمة ألقاها بالبرلمان اليوم الجمعة، خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، أن الحكومة ولدت ميتة وأنه حضر جلسة اليوم لمواكبة مراسم دفنها.

واعتبر « سعيد » أن الحكومة عاجزة ولن تؤدي إلاَّ إلى طريق الفوضى، مؤكدا أنه لا مبرر للخوف من المجهول الذي يُروج له رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

وشدد « الصافي سعيد » على حاجة تونس إلى حكومة حرب لا حكومة هدنة، داعيا في الآن ذاته نواب الشعب للاحتجاج على كل وزير يحمل جنسية أجنبية.

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