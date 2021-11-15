الصحبي بن سلامة: لن أتنازل عن حقي ويجب معاقبة من كان المُذنب

أكد الأستاذ الصحبي بن سلامة الذي تعرض للاعتداء من قبل تلميذ بساطور وسكين بمعهد ابن رشيق بالزهراء يوم 8 نوفمبر الجاري، أنه لن يتنازل عن حقّه باعتبار وأن ذلك استحقاقا له وللمؤسسة التربوية للحد من الإجرام المتكاثر بصفة غريبة في المجتمع التونسي.

وتوجه بن سلامة في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين، بالشكر لرئيس الجمهورية لما وفره له المستشفى العسكري ولكل الإطارات العاملة به وللمصحة الخاصة التي أُجريت له بها العمليات الجراحية.

ودعا الأستاذ إلى الاعتبار من الحادثة التي حصلت له للتغيير وبناء مرحلة جديدة في التعليم وتجريم العنف بالمؤسسات التربوية مع ضرورة مراقبة المواقع الاجتماعية والجلوس مع النواة الأسرية وخاصة معاقبة من كان المُذنب.

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