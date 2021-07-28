الصحة العالمية تمنح تونس 4 مولدات أكسجين و 240 مكثف أكسجين و 5 ملايين كمامة



إستقبل وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي صباح اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021، Yves Souteyrand مدير مكتب تونس لمنظمة الصحة العالمية.

ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف أوجه التعاون بين المنظومة الصحية الوطنية ومنظمة الصحة العالمية وخاصة في مجال مجابهة جائحة كوفيد-19 من خلال الدعم بالتجهيزات الطبية الضرورية ووسائل الحماية الفردية للإطارات الصحية وبالكواشف المخبرية.

وقد عبر ممثل منظمة الصحة العالمية عن عزم الهيئة الأممية مواصلة الوقوف إلى جانب تونس في تنفيذ استراتيجيتها لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد معلنا بالمناسبة عن برنامج مساعدة جديد يتمثل بالخصوص في تقديم 4 مولدات أكسجين و 240 مكثف أكسجين لفائدة المؤسسات الإستشفائية لكامل جهات البلاد إضافة إلى توفير معدات وكواشف مخبرية لفائدة معهد باستور وإقتناء 5 ملايين كمامة طبية من المنتظر أن تصل إلى تونس خلال الأسبوع الأول من شهر أوت المقبل.

وبخصوص دفعات التلاقيح ضد كوفيد-19 المبرمجة في إطار منظومة كوفاكس، أوضح Yves Souteyrand أنه من المنتظر وصول خلال الأيام القليلة القادمة 156 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا و 200 ألف جرعة من لقاح فايزر.

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