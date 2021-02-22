الصحة العسكرية تتسلّم هبة طبيّة من حلف شمال الأطلسي



تسلمت الإدارة العامة للصحة العسكرية صباح اليوم الاثنين، عن طريق المركز الأورو ـ أطلسي لعمليات مجابهة الكوارث هبة من منظمة حلف الشمال الأطلسي تمثّلت في 100 ألف كمامة و15 ألف بدلة طبية عازلة.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن ذلك في إطار دعم مجهود المؤسسة العسكرية لمكافحة فيروس كورونا.

وستتوزع هذه الوسائل الطبية على المستشفيات العسكرية المتواجدة بتونس وبنزرت وصفاقس وقابس.

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