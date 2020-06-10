الصحّة العسكريّة تتسلّم هبة صينيّة ثالثة

وصلت صباح اليوم الأربعاء 10 جوان 2020، طائرة عسكرية صينيّة قادمة من هونغ كونغ محملة بمستلزمات طبيّة وفرتها وزارة الدفاع الصينيّة في شكل هبة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك في إطار دعم قدرات الإدارة العامة للصحة العسكرية للمساهمة في مجابهة فيروس كورونا.

وتتكوّن هذه المساعدات من أقنعة واقية جراحيّة وعاديّة ونظارات واقية وكميات من الألبسة الطبيّة العازلة وقفازات وبعض الآلات الطبية التي تستخدم في عمليّات الإنعاش وآلات قيس الحرارة عن بعد ومواد تعقيم.

وحضر موكب تسليم هذه الهبة مدير عام الصحّة العسكريّة أمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني.

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