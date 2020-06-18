الصخيرة: حجز 1.4 مليون دينار وصفيحتين من الذهب

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من ولاية صفاقس مساء أمس الأربعاء 17 جوان 2020، من ضبط مبلغ هام من العملة الأجنبية يقدر بحوالي 1.4مليون دينار وصفيحتين من الذهب على متن سيارة تحمل ترقيم منجمي تونسي وذلك على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين قابس وصفاقس.

وتتمثل تفاصيل العملية في إستهداف الدورية لسيارة مخصصة لنقل البضائع الإشارة لها بالوقوف لم يمتثل سائقها وقام بتغيير مساره نحو الطريق الوطنية رقم 2 في اتجاه مدينة الصخيرة. فتمت مطاردته عن كثب وبوصول الدورية الى منطقة العكاريت لاحظ الأعوان وجود السيارة المشبوهة رابضة في مدخل المدينة فيما تحصن سائقها بالفرار .

وتم بحضور رئيس الفرقة مصحوبا بدورية ثانية على عين المكان، تفتيش السيارة والعثور في صندوقها الخلفي على كيس بلاستيكي يحتوي مبلغا من الأوراق النقدية من العملة الأجنبية متمثلا في 367500 أورو و68200 دولار وصفيحتين من الذهب تزنان 250غراما.

وتم التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت يرفع السيارة المحجوزة إلى مقر الفرقة واستكمال الأبحاث قصد تحديد هوية صاحب السيارة ومباشرة إجراءات التتبع عن كل من سيكشف تورطه في هذه العملية.

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