الصخيرة: حجز 4 بنادق صيد مهربة ذات قيمة أثرية

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من حجز 4 بنادق صيد تقليدية الصنع إثر إخضاع شاحنة خفيفة للتفتيش حيث تم العثور داخلها على بنادق الصيد المذكورة، وبعرضها على مصالح المعهد الوطني للتراث تبين وأنها ذات قيمة تاريخية وتعود إلى الفترة الحديثة.

كما تم إثر استشارة النيابة العمومية بالجهة الإذن بإحالة البنادق المحجوزة إلى المصالح الأمنية المختصة لعرضها على الاختبار.

كلمات البحث :الصخيرة;بنادق صيد