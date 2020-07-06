الصولد الصيفي ينطلق يوم الجمعة 07 أوت 2020

من المنتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية لهذه الصائفة (الصولد) يوم الجمعة 07 أوت 2020 ليمتد على فترة 6 أسابيع.

وبين رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس الجاهزة والأقمشة بمنظمة الأعراف محسن بن ساسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، بأنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة على أن يصبح موعد الصولد الصيفي قارا يوم 7 أوت من كل سنة والصولد الشتوي يوم غرة فيفري من كل سنة.

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