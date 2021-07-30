الصولد الصيفي ينطلق يوم 5 أوت

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه وبطلب من المهنة تقرر ضبط تاريخ انطلاق الدورة الصيفية لموسم التخفيضات بداية من 05 أوت 2021 ليمتد طيلة ستة أسابيع بداية من تاريخ انطلاقه أي إلى غاية 16 سبتمبر2021.

ودعت الوزارة كافة التجار للمساهمة في إنجاح هذا الموسم والحرص على تطبيق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري خاصة فيما يتعلق بـ :

*ضرورة إيداع تصريح في الغرض لدى الإدارات الجهوية للتجارة

*الالتزام بالتخفيضات المصرح بها والتي يجب ألا تقل عن نسبة 20%،

* القيام بالإشهار على واجهات المحلات وبيانها حسب نظام التأشير الثنائي وتحديد المنتوجات المعنية بالتخفيض بصفة واضحة.

كما دعت الوزارة كافة التجار المساهمين في هذه التظاهرة إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي عبر:

* إجبارية ارتداء الكمامة بالنسبة للقائمين بالبيع والحرفاء وقياس الحرارة بمداخل المحلات والفضاءات والأروقة التجارية،

*توفير موزع معقم للأيادي بالمحلات.

* احترام التباعد الجسدي داخل هذه الفضاءات.

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