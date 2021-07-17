الصوناد تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى

أوصت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها اليوم السبت، بأخذ الإحتياطات اللازمة وترشيد إستهلاك المياه وتأجيل بعض الإستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة السادسة مساء من يوم عيد الأضحى المبارك وذلك لتفادي تزايد الإستهلاك وتجاوزه الموارد المائية المتاحة خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة.

وأرجعت الشركة قرارها إلى الوضعية الصعبة للموارد المائية لهذه الصائفة نتيجة الجفاف الذي تعيشه البلاد للسنة الثانية على التوالي، ونظرا لتزايد الطلب على المياه خلال يوم العيد.

وقامت مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لضمان إستمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب، بالإستعدادات الضرورية للحد قدر الإمكان من تسجيل إشكاليات في توزيع الماء الصالح للشرب وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تحسبا لكل ما يمكن أن يطرأ خلال هذه الفترة.

وأعلنت الشركة أنها تضع على ذمة حرفاءها أرقام مقرات الأقاليم بكامل الولايات والرقم الأخضر المجاني الشركة 80100319 لتلقي التشكيات، وستعمل مصالح الشركة على التدخل الحيني للحد من الإضطرابات والإنقطاعات إلا أن إحتمال تسجيل أعطاب على مستوى التجهيزات والشبكات التي يناهز طولها 56 ألف كلم و4000 منشأة مائية يبقى واردا، وفق نص البلاغ.

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