« الصوناد » تعتمد نظام حصص لقطع الماء يوميا في هذا التوقيت

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه، بأنه تبعا لمقرر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 29 مارس 2023 واعتبارا لتسجيل موازنات سلبية بين العرض والطلب على المياه في أغلب المنظومات المائية الكبرى بسبب النقص في الموارد المائية نتيجة تواتر فترات الجفاف وتأثيرها السلبي على إيرادات السدود وتدني المخزون بها وكذلك على مستوى الموارد المائية الجوفية بأغلب الجهات، وصلت الى حد النضوب الكلي في بعض المناطق، سيتم اعتماد نظام الحصص حسب الموارد المائية المتوفرة وتكون خاصة خلال الفترة الليلية بداية من الساعة التاسعة ليلا الى حدود الرابعة صباحا.

واكدت « الصوناد » انه يمكن أن يتم تعديل هذه الفترة لكل جهة من جهات البلاد حسب الطلب على المياه وتطور الظروف المناخية وخاصة درجات الحرارة.

وأفادت الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه انه اعتبارا للظرف الحساس الذي تعيشه البلاد، على غرار جل دول العالم نتيجة التغيرات المناخية، فأنها تدعو كافة المواطنين لتفهم هذه الوضعية الخارجة عن نطاقها وإلى العمل على إحكام التصرف في هذه المادة الحياتية وترشيد جميع استعمالاتها.

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