الصوناد توصي بترشيد استهلاك الماء يوم العيد

اخر تحديث : 08/07/2022

الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه

دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتويع المياه في بلاغ لها اليوم الجمعة، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء يوم غد السبت 09 جويلية 2022 تزامنا مع أول أيام عيد الإضحى.
وحثت الصوناد على ضرورة تأجيل الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد السادسة من مساء يوم العيد تفاديا لتزايد استهلاك وتجاوزه الموارد المائية المتاحة خاصة مع ارتفاع الحرارة.
ووضعت الشركة على ذمة حرفائها الرقم الأخضر التالي: 80100319


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