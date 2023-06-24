الصوناد تُعلق العمل بحصص توزيع المياه يوم عيد الأضحى وتدعو لتأجيل الاستعمالات الثانوية

أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه « صوناد » اليوم السبت، أنها قرّرت تعليق نظام حصص توزيع المياه بصفة استثنائية يوم عيد الأضحى وأنه يتعين في المقابل تأجيل الاستعمالات الثانوية للمياه الصالحة للشرب الى ما بعد السادسة مساء من نفس اليوم لتفادي الضغط على الشبكة.

وحثّت الشركة المواطنين، امام تزايد الطلب المتوقع على المياه يوم عيد الأضحى المبارك، على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وترشيد استهلاك المياه، خاصة أنّ تونس تمر بمرحلة تراجع لمخزونات المياه بفعل الجفاف الذي تعيشه لسنوات متتالية نتيجة التغيرات المناخية، إضافة الى تزامن حلول العيد مع ارتفاع لدرجات الحرارة.

وأوضحت الشركة ان مصالحها قامت بالاستعدادات الضرورية للحدّ قدر الإمكان من تسجيل الإشكاليات وذلك من خلال تكليف 1250 عونا منهم 950 عونا ملزمين و300 عونا لتامين حصص استمرار إضافة الى 700 حارس بالمنشآت المائية للتدخل عند الضرورة.

وقد أصدر وزير الفلاحة والموارد المائية مقررا في 29 مارس 2023 يتيح لشركة « صوناد »، اعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه وذلك في إطار التعامل مع نقص المياه في البلاد يتواصل من 31 مارس وحتى موفى سبتمبر 2023.

وأفادت الشركة انه يمكن للراغبين في التبليغ عن مشاكل تتصل بإمدادت مياه الشرب الاتصال عبر الخط الأخضر المجاني 80100319 وستعمل مصالح الشركة في المقابل على التدخل الحيني للحد من الاضطرابات.

ولاحظت في المقابل، ان احتمال تسجيل أعطاب على مستوى التجهيزات والشبكة، التي يناهز طولها 58 الف كلم وتضم قرابة 4 آلاف منشاة مائية، يبقى امرا واردا.

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