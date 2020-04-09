الصيدليات الخاصة: حاليا يتم تصنيع 60 مليون كمامة من القماش القابل للغسل

أعلن رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن الصيدليات الخاصة تنطلق في غضون الاسبوعين القادمين في بيع كمامات من القماش القابل للغسل، مطابقة لعلامات الجودة وبسعر رمزي سيتم تحديده في كراس الشروط قريبا.

وأوضح العروسي بأنه يتم العمل حاليا على تصنيع 60 مليون كمامة من القماش القابل للغسل، مضيفا ان الصيدلية المركزية ستتزود بهذه الكمامات من المصنعين لتقوم بدورها بتزويد الصيدليات الخاصة بهذا الصنف من الكمامات.

ودعا رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة المواطنين الى التزود بالكمامات القماشية متعددة الاستعمالات فقط من الصيدليات الخاصة، لانها تتطابق مع المعايير الدولية المعمول بها في المجال، مشيرا الى أن مدة صلوحية استعمال هذه الكمامات القماشية سيتم تحديدها في كراس الشروط.

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