الصيدلية المركزية: إجراءات ديوانية في الصين أدت إلى تأخير شحنة المعدات الطبية

اخر تحديث : 05/04/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

الصيدلية المركزية

أصدرت الصيدلية المركزية التونسية مساء اليوم الأحد، بلاغا على اثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمعلومات تتعلق بشحنة المعدات الطبية التي سيتم استيرادها من الصين.

وبينت الصيدلية بأن عملية الاستيراد تجري وفق الإجراءات المعمول بها لكنها تشهد بعض التأخير الناتج عن حاجة المزود لمزيد من الوقت لتجهيز الشحنة فضلا عن دخول إجراءات ديوانية جديدة في الصين تتعلق بتصدير مثل هذه المواد و ذلك منذ غرة افريل 2020


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