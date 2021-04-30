الصيد: سامي الفهري لن يتمتّع بالإفراج لأنه عاجز عن توفير الضمان

أعلن عبد العزيز الصيد محامي الإعلامي الموقوف سامي الفهري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أنه منوبة لن يتمتّع بالإفراج و سيبقى نزيل السجن لأنه عاجز عن توفير مبلغ الضمان المقدّر بأربعة مليارات، و ذلك باعتبار أن كل أمواله و ممتلكاته مجمّدة على ذمّة القضية و لا يمكنه التصرّف فيها .
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت يوم أمس الخميس، قبول مطلب الإفراج عن صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري مقابل تأمين كفالة قدرها 4 مليارات وذلك في ما يعرف بقضية كاكتوس برود و التلفزة الوطنية .
كلمات البحث :الصيد;سامي الفهري;ضمان
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.